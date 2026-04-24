巨人は２４日、阿部慎之助監督、コーチを含めた２０２６年全選手のプレーヤーズグッズを発売すると発表した。２４日から巨人公式オンラインストアで受注販売する。商品は、ベアキーチェーンやユニホーム型キーホルダーなどの定番商品をはじめ、バスタオルやユニホーム型クッションなど、自宅でも楽しめるアイテムもそろっている。「サインボール」は阿部監督と全選手の計１０５人分を、「ユニホーム型巾着」は阿部監督と支配