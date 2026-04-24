バレーボール男子で五輪２大会連続代表の高橋藍（サントリー）が、新たな一歩を踏み出す決断を下した。ＳＶリーグのサントリーは２４日、高橋が今季限りで退団すると発表。高橋はチームを通じ「サンバーズでプレーできたこの２年は今後にもつながる大きな経験にしていきたいと思います。そしてたくさんの方々に支えてもらえた２年間でした。みなさんの支えがあって今の自分がいます。これからもみなさんにさらにすばらしい景色