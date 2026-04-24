【モデルプレス＝2026/04/24】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。ボリュームたっぷりな照り焼きチキン弁当を公開した。【写真】44歳元モー娘。2児の母「ご飯やデザートが変えてあるところに愛情感じる」手作り照り焼きチキン弁当2個◆飯田圭織、照り焼きチキン弁当公開飯田は、照り焼きチキン、ゆで卵、ブロッコリーのおかずの弁当を2つ並べて公開。1つはごまがかかったご飯、も