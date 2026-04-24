【モデルプレス＝2026/04/24】乃木坂46の梅澤美波が4月22日、自身のInstagramを更新。衣装ショットを公開した。【写真】27歳乃木坂人気メンバー「スタイルレベチ」膝上スカートからスラリ美脚◆梅澤美波、膝丈スカートから美脚スラリ梅澤は「ドラマ『失恋カルタ』のエンディング主題歌 ZIPANG OPERAさんの『Rainy Heart』のMVに出演させていただいております」と自身が主人公・夏野千波役で出演しているMBS系ドラマ「失恋カルタ」