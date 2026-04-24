STU48・石田千穂 卒業記念写真集『天職』デジタル版が紙版と同日より発売中！作中カットも公開 シンガポールで魅せる「オトナSEXY」な新境地 STU48の1期生としてグループを牽引し続ける石田千穂。彼女の3rd写真集『天職』のデジタル版が、紙版と同じ4月22日に発売された。 STU48 石田千穂サード写真集「天職」表紙 © 菊地泰久／集英社 今作の舞台は、シンガポール