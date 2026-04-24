アジア株台湾株大幅高、当局が国内ファンドの保有制限緩和JPM投資判断引き上げ 東京時間14:07現在 香港ハンセン指数 25913.86（-1.34-0.01%） 中国上海総合指数 4069.37（-23.88-0.58%） 台湾加権指数 38811.09（+1096.94+2.91%） 韓国総合株価指数 6462.19（-13.62-0.21%） 豪ＡＳＸ２００指数 8775.70（-17.71-0.20%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76898.50（-765.50-0.99%）