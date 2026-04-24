東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 消費者物価指数（3月）08:30 結果1.5% 予想1.4%前回1.3%（前年比) 結果1.8% 予想1.7%前回1.6%（生鮮食料品除くコア・前年比) ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領 国民は「しばらくの間」ガソリン価格の高騰を覚悟しておくべき ガソリン高騰は「しばらく」続く、イランとの合意急ぐつもりはない この戦争