昭通市大関県で製造された筇竹工芸品。（昭通＝新華社配信）【新華社昭通4月24日】中国雲南省昭通市大関県は、独特の気候と地理条件を生かし、筇竹（きょうちく）の主要産地になっている。筇竹は中国固有の竹で、雲南省や四川省などに分布している。統計によると、2025年の同県筇竹栽培面積は102万ムー（約6万8000ヘクタール）に達しており、栽培・加工・販売を一体化した完全な産業チェーンが構築され