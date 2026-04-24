２３日、プラク・ソコン氏（右）と握手を交わす王毅氏。（プノンペン＝新華社配信／万坡）【新華社プノンペン4月24日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は23日、カンボジアの首都プノンペンで同国のプラク・ソコン副首相兼外相と会談した。