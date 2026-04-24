6年ぶりに再始動した人気ドラマシリーズ『未解決の女 警視庁文書捜査官』。4月23日（木）に放送されたSeason３第2話では、親友が亡くなった未解決事件を追っていた陸奥日名子（黒島結菜）が、ついに犯人と対峙する展開に。犯人から日本刀を向けられる日名子だったが…。（※以下、第2話のネタバレがあります）【映像】理不尽すぎる親友の死の真相が判明◆「弘美を返して！」日名子の親友・水原弘美（影山優佳）が亡くなった“3年前