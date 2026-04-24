日本サッカー協会(JFA)は24日、U-19日本代表が出場するモーリスリベロ・トーナメントの対戦スケジュールを発表した。テレビ放送は調整中としている。フランスで行われる同大会は5月31日から6月13日までが大会期間。U-19日本代表は北中米ワールドカップの日本代表トレーニングパートナーとして20人程度が事前キャンプから帯同することになっており、「Aチーム、Bチームという分け方ではない」(山本技術委員長)、「どっちが優先