「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午後２時現在で、フライトソリューションズが「売り予想数上昇」で１位となっている。 ２３日の取引終了後に、集計中の２６年３月期単独業績について、売上高が従来予想の３７億円から２９億３０００万円（前の期比４．３％減）へ、営業損益が５０００万円の黒字から２億６０００万円の赤字（前の期２億９８００万円の赤字）へ、最終損益が１００