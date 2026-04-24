泉州電業が後場一段高となった。２４日午後２時、取得総数１０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の０．５９％）、取得総額６億円を上限とする自社株買いの実施を発表。株価の支援材料となったようだ。取得期間は５月１日から１０月３１日まで。 出所：MINKABU PRESS