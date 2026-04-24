ムニノバホールディングスは横ばい圏で推移。野村証券は２３日、同社株のレーティングを３段階で最上位の「バイ」でカバレッジを開始した。目標株価は５７０円とした。同社は、アイフルの持ち株会社体制への移行に伴い発足し、１日に上場している。営業資産の拡大と債権内容の維持により２８年３月期にかけて経常増益維持の確度が高まると予想。その一方、ＰＥＲは低く上値余地があるとみている。 出所：MINKABU