日本高純度化学が後場急伸している。同社はきょう午後２時ごろ、２７年３月期通期の単独業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比５．８％増の６億１０００万円としていることや、年間配当計画を前期比３０円増配の２３０円としていることが好感されているようだ。 売上高は同３２．８％増の２４０億円を見込む。ＡＩサーバー及びデータセンターの拡大などを背景に、プリント基板・半導体パッケ&#