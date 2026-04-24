矢作建設工業が後場に上げ幅を拡大した。２４日午後２時、２６年３月期の連結業績に関し、最終利益が従来の予想を１４億円上回る８４億円（前の期比４８．９％増）で着地したようだと発表。更に前期の期末配当予想を１０円増額して５５円に見直しており、好感された。建築事業において、工期終盤の工事を中心に物価上昇に伴う追加・変更契約の締結が進んだ。土木事業においても設計変更協議による請負金額の増加や原価低減が進み