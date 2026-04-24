レアル・マドリーのアルバロ・アルベロア監督はFWキリアン・ムバッペがジョゼ・モウリーニョ氏の監督就任を噂する投稿に“いいね”を押したことについて、「全く気にしていない」と言及した。『BBC』が伝えている。今季無冠が濃厚のR・マドリーは新監督を招聘するか注目が集まっており、ベンフィカのモウリーニョ監督が2012-13シーズン以来の再就任を果たす可能性も浮上している。そうしたなか、大手インスタグラムアカウン