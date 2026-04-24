日食なつこが4月8日にリリースしたデジタルシングル「煙と水晶」のMVが公開された。 （関連：【映像あり】日食なつこ、無人の採石場で揺らぎと不確定さを表現した「煙と水晶」MV） 本楽曲は、煙のように今にでも立ち消えてしまえそうな、あるいは水晶のように永遠に存在してしまえそうな、自分自身が感じているゆらめきと不確定さを歌ったもの。かすみのような春の光が照らす孤独を軽やかなメロディにのせて歌う、春の