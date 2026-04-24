ホテル日航成田は、茨城県潮来市、千葉県香取市・佐倉市の3市と連携し、「あやめまつり応援フェア デジタルスタンプラリー」を4月25日（土）から6月30日（火）まで開催する。参加は無料。 本格的なあやめのシーズンを迎える5月・6月に合わせ、対象施設の周遊促進を目的に実施されるイベント。「水郷潮来あやめ園」や「水郷佐原あやめパーク」など、花や歴史ある風景の撮影が楽しめる観光スポットが多数対象