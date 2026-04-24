現役弁護士芸人・こたけ正義感（39）が24日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演。妻の経歴について語った。【写真】口元が似てる!？…息子とグーグルを訪れたことを報告したこたけ正義感この日番組では「売れっ子ピン芸人が苦労話＆芸人界へのクレーム！本音ぶっちゃけSP」と題した企画が展開され、こたけは、お見送り芸人しんいち、CRAZY COCOとともにゲスト出演した。お笑い芸人であり