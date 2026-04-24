大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）サントリーサンバーズ大阪は24日、アウトサイドヒッターの髙橋藍（24）とデアルマスアライン（25）、リベロの小川智大（29）と藤中颯志（26）の4選手が2025-26シーズン限りで退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 SVリーグ男子初代王者のサントリー。さらに2025年に日本代表セッターの関田誠大や小川を獲得