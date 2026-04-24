直属の上司に対し、業務の進め方などについて大声で詰問するなど「逆パワハラ」を行ったとして、吹田市の職員が懲戒処分を受けました。 4月20日付けで減給10%カット・3か月間の懲戒処分を受けたのは、吹田市市民部の一般事務職員（47歳・主査級）です。 吹田市人事室によるとこの職員は、業務遂行に必要な知識や経験を自分がより多く持っていたことを背景に、2024年9月～10月、直属の上司（課長代理）に対し、職場内の電話