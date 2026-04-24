作家の志茂田景樹さんが23日、自身の公式X（旧Twitter）に新しいヘアースタイルを投稿しました。【写真を見る】【 志茂田景樹 】色とりどりニューヘア披露で気持ちも一新「さあ前へ歩もう」フォロワー称賛「どの角度から見ても色んな色！」志茂田さんは「親しいヘアデザイナーの方からカットとヘアマニキュアをやってもらいました。」カラフルなヘアスタイル写真を投稿しました。新しいスタイリングに志茂田さんは「見事に白髪が