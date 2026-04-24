きょう24日（金）は東北や日本海側を中心に晴れて空気が乾燥するでしょう。また、全国的に北や東寄りの風が強まる見通しです。岩手県大槌町では山林火災が発生しています。空気が乾燥していると火が出やすいですし、風が強いと火が回りやすくなります。各地とも火の取り扱いにはくれぐれもご注意ください。【写真で見る】最大12連休！ゴールデンウイークの天気は？乾燥＋強風は火災リスク大きょう24日（金）午後は九州北部から北陸