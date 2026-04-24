乗客106人と運転士が死亡し、562人が負傷した尼崎JR脱線事故から25日で21年。JR西日本は同日午前、兵庫県尼崎市の事故現場に整備した慰霊施設「祈りの杜」で追悼慰霊式を開く。事故後入社の社員が7割を超え、教訓の継承が課題となる中、同社は昨年12月に完成させた事故車両の保存施設を活用し、安全対策に取り組む。事故車両は7両編成の快速で、福知山線塚口―尼崎間のカーブに当時の制限速度70キロを大幅に上回る116キロで進