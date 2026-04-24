◇米女子ゴルフツアーシェブロン選手権第1日（2026年4月23日米テキサス州メモリアルパークGC＝6811ヤード、パー72）史上2人目の連覇をねらう前回大会覇者の西郷真央（24＝島津製作所）は4バーディー、3ボギー、1ダブルボギーの1オーバー73で回り、59位とやや出遅れた。トップとは8打差。前半は不運な形でスコアを落とした。開幕前に振った雨の影響が残り、フェアウエーに落ちた球に泥がつくことが多かった。泥がついた