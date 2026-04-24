バンダイは、『東京ミュウミュウ』より「【抽選販売】Special Memorize 東京ミュウミュウ ストロベルベル」(6,490円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」での抽選販売となり、受付期間は2026年4月24日(金)8時〜2026年5月7日(木)23時となっている。2026年5月8日(金)当選発表、2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「【抽選販売】Special Memorize 東京ミュウミュウ ストロベルベル」(6,490円)