ヤンキースで?ユニホーム革命?が起きようとしている。歴史と伝統を重んじる名門だが、昨今は?ヒゲ解禁?など時代の流れとともに変革しつつある。そんな中でナインから「ユニホームをネイビーブルーにしよう」との気運が高まっている。もちろん象徴とも言えるホームのピンストライプではなく、グレイのビジターユニの方だ。推進派のチザムは「素晴らしい」と乗り気を見せ、スタントンも「ジャージはスポーツ界で象徴的なものだが