巨人は２４日、４月２１日の中日戦（長野）でプロ初出場初安打を記録した小浜佑斗内野手の記念グッズを２４日から受注販売すると発表した。公式オンラインストアで取り扱う。小浜はプロ初出場となった２１日の試合で「６番・遊撃」のスタメンに抜てきされ、７回無死一塁でバントの構えからバスターエンドランで内野安打を放った。商品はＴシャツやフェイスタオルなど計５種類で、記念すべき打撃シーンがデザインされている。【