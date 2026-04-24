メ～テレ（名古屋テレビ） 比較的安価で家計にやさしい鶏肉がいま高騰しています。愛知県のから揚げ店やスーパーでは大きな影響が出ています。 名古屋市昭和区にある、から揚げ専門店の「名古屋 丸与商店」。ボリュームたっぷりのから揚げと、できたてのお弁当が人気で、多くの客が買い求めていました。 そんな「から揚げ」に今…異変が起きています。それは「鶏肉ショック」です。 「うちで