サッカーの元イングランド代表主将のデビッド・ベッカム氏と元「スパイス・ガールズ」でデザイナーの妻ビクトリア・ベッカム夫妻の仲むつまじい２ショットが注目を集めている。ビクトリアが日本時間２４日にインスタグラムを更新。「Ｈｅａｄｉｎｇｔｏｔｈｅ＠ｔｉｍｅ１００ＧａｌａｉｎＮＹＣ」と米ニューヨークで開催のガラパーティーへ向かうことを報告。自身はドレープが美しいオフホワイトのドレス、デビ