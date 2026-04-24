ワン・ダイレクション（1D）のハリー・スタイルズ（32）と、ミュージシャンのレニー・クラヴィッツの娘で女優ゾーイ・クラヴィッツ（37）が婚約したのではないかと噂されている。先日、ロンドンのゾーイの滞在先ホテルをハリーが訪れた際、大きなダイヤモンドの指輪をつけたゾーイにキスしている姿が目撃された。 【写真】人目をはばかっても目立っちゃう！ハリー・スタイルズ