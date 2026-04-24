早明浦ダム4月24日午後2時半ごろ提供：水資源機構 国や四国4県などでつくる吉野川水系水利用連絡協議会は24日午後2時に香川用水の取水制限を全面的に解除しました。 4月23日にまとまった雨が降ったことでダムの貯水率が平年値程度まで回復したことを受けたものです。吉野川水系吉野川では2026年2月9日から取水制限を行ってきました。