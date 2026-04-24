歌手の工藤静香（56）が、深夜すぎまで働いていたという家族のために作った手料理を披露した。【映像】工藤静香が家族に作った手料理（複数カット）これまでにもInstagramで、長女のCocomi（24）が絶賛した「お豆腐ナゲット」や、次女のKōki（23）のために作った豪華なバースデーケーキなど、手料理の数々を披露してきた工藤。工藤静香が家族に作った手料理2025年7月の更新では、「宇宙人（Cocomi）が、カルパッチョと