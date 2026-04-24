WHO＝世界保健機関は23日、中東情勢に関する報告書を公表し、最大880万人が貧困に陥る恐れがあり、経済損失は最大2990億ドル、日本円で約47兆7000億円に上ると警告しました。WHOによる中東関連の5回目の報告書によりますと、22日時点で、イランでは避難民が約320万人、負傷者は3万2314人、死者は3375人に上っています。レバノンでも避難民が約105万人、負傷者は7602人、死者は2387人となっています。また、イラクでの死者は109人、