予防接種のために病院へ連れてこられたわんこ。すると、他の犬の悲鳴が聞こえてきて……。この世の終わりのような絶望顔がTikTokに公開されると、「こんなわかりやすく不安になるんですね」「すごいプルプルw」「でもごめん！大爆笑してしまったw」などの声が寄せられ、大きな話題になりました！ 【動画：注射のため動物病院に来た犬→『他の犬の悲鳴』が聞こえてくると…この世の終わりのような『絶望顔』】 病院に到着する