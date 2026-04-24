静岡茶市場は昨年とほぼ同時期の4月20日に令和8年産茶の初取引を開催した。県内産茶1776.3?が上場し、1?当たり平均単価は9019円で、高値は118万円。県外産は2988.5?が上場し、平均3125円だった。昨年導入した入札取引は、今年から電子入札に切り替えた。出品は35点、高値は108万円だった。ソース