ロンドンのジャズフュージョンバンド TOAST CLUB（トースト・クラブ）が、新曲「Mean Girl」を本日4月24日に配信リリース。また、あわせてビジュアライザーも公開となった。 （関連：【映像あり】TOAST CLUB、新曲「Mean Girl」ビジュアライザー） TOAST CLUBは、イギリス発のドラムンベースデュオ piri&tommyのTommy Villiers（Vo/Gt）をフロントに迎えたプロジェクト。彼のダンス