オリオンツアーは、「夏旅セール」を4月21日午前11時から5月11日午後11時半まで開催している。6月1日から9月30日出発分までの、「夏旅セール」の記載があるJAL利用ツアー商品が対象となる。出発地は東京/羽田、名古屋/中部、大阪/伊丹・関西、札幌/千歳、福岡。東京/羽田発の一例では、札幌2日間（ホテルロンシャンサッポロほか、2名1室利用）が18,800円から、沖縄本島3日間（那覇市内おまかせホテルほか、2名1室利用）が23,700円