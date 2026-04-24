共立メンテナンスは、和の湯宿「京都 御室 花伝抄」を5月24日にプレオープンする。建物は地上3階、地下1階建て。客室は全67室を設ける。館内には、内湯とドライサウナ、水風呂を備えた大浴場、4つの無料貸切風呂、食事処、湯上り処、ラウンジ、癒し処、お土産処、喫煙所を設ける。食事は旬の食材を使った会席料理を提供する。宿泊プラン「プレオープン記念モニタープラン」では、2名1室利用時の1名あたり、通常料金46,000円のとこ