元ギャルママモデルの日菜あこが22日に自身のアメブロを更新。ママ友から貰ったという東京ディズニーリゾートの新作土産を公開した。この日、日菜あこは「ママ友からディズニーのお土産をもらいました ありがとう」と報告。同時に貰った品の写真を公開した。お土産はフェイスパックだったといい「なんとディズニーのお土産にパックが新登場」と説明。「パッケージがめちゃ可愛くて シンデレラ城バージョン シーの船バージョン」と