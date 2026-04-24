KDDIは、「Samsung Galaxy S26 256GB」について「スマホトクするプログラム＋」の残価を変更し、「auオンラインショップお得割」の割引額を増額した。これにより、2年間の端末分負担額が最安で8900円となる。 「スマホトクするプログラム＋」を利用すると、端末を24回払いで購入し、24回目の支払月（25カ月目）までに返却で、最終回の24回目は支払いが免除される。次の端末をauで買い替えない場合は、最大2万2000円の特典