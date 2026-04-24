NTTドコモは、「dカード」のオンライン入会手続きにおいて、マイナンバーカードを利用した本人確認を開始した。従来の本人確認方法も、引き続き利用できる。 マイナンバーカードによる公的個人認証サービス「JPKI」を利用することで、従来では必要だった書類の郵送や現物確認が不要となり、本人確認の手続きがオンライン上で完結する。これにより、申し込みから利用開始までの期間を