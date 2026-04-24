俳優の杉浦太陽が22日と23日に自身のアメブロを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの成長ぶりを報告した。杉浦は22日に更新したブログで「仕事帰りの癒し」と切り出し、絵本で遊ぶ夢空ちゃんの写真を公開。「ハイハイも少しずつ上達しながら 自分の進みたい方へ、頑張ってます」とその成長をつづり「最高の笑顔」と写真とともにコメントした。続けて23日には「ユメアのパチパチタイム」と切り出し「拍手したり、ねぇ〜って、笑顔で