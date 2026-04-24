タレントの上原さくらが22日に自身のアメブロを更新。片頭痛の治療のため病院を訪れ、高額な新薬を処方されたことを明かした。この日、上原は病院を訪れたことを報告し、これまでの片頭痛治療薬「エムガルティ」の治療費をについて「続けることになってしまったので、お会計はまたこのような高額になっております」と会計金額が表示された写真とともに説明。「でもエムガルティがなければ日常生活ままならないので 頭が痛くない日