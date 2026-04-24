レアル・マドリードに所属する元スペイン代表MFダニ・セバージョスは、今シーズン限りでクラブを離れ、新天地を求めることになるかもしれない。移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏が23日に報じている。セバージョスとレアル・マドリードの現行契約期間は2027年6月30日までとなっている。だが、今回の報道によると、現行契約の“ラストイヤー”突入前に、クラブを離れる可能性が高いようだ。ロマ