日本サッカー協会（JFA）は４月24日、山口智監督率いるU-19日本代表が５月31日から６月13日までフランスで開催される第52回モーリスリベロトーナメント（旧トゥーロン国際大会）に出場することを発表した。同大会は、若手選手が世界へ飛躍する「登竜門」として知られている。大会には10チームが出場し、５チームずつ２つのグループに分かれてリーグ戦を行なう。グループAは中国、コロンビア、コンゴ民主共和国、サウジアラビ