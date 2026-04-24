タレントの板野友美さんは4月23日、自身のYouTubeを更新。“新車紹介”と題した動画で、意外な乗り物を披露しました。【動画】板野友美の“新車“とは？「ベンツじゃなくてGyuttoのG」動画冒頭では、板野さんが自転車に乗って登場。スタッフは“新車紹介”として呼び出されたそうで、思わず笑ってしまう展開となっています。スタッフから「めちゃくちゃ似合わない」「街中で見かけたら3度見くらいしちゃうかも」とツッコまれつつも