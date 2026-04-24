ビーケージャパンホールディングスは、4月24日に、新サンデーシリーズ「キングフュージョン」から、爽やかな甘さのパイナップルソースとザクザク食感のココナッツワッフルを使用した、混ぜておいしい「キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー」を期間限定で発売する。バーガーキングから、新サンデーシリーズ「キングフュージョン」が新登場する。4月24日から、爽やかな甘さのパイナップルソースとザクザク食感のココ