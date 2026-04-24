旭川市の旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、警察が旭川市の職員の男性（30代）から任意で事情を聴いていることがわかりました。捜査関係者によりますと、事情聴取を受けているのは、旭山動物園に勤める旭川市の30代の男性職員で、警察の調べに対し「旭山動物園の焼却炉に、30代の妻の遺体を遺棄した」という趣旨の話をしているということです。警察は、男性から任意で事情を聴き、園内などを調べる方針です。旭山動物